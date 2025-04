Piloti costretti a cambiare destinazione per l’aggravarsi delle condizioni dell’uomo. Concitazione durante l’intervento dei medici: un altro viaggiatore avrebbe cercato di allontanarsi dalla cabina

Atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Lamezia Terme per il volo Istanbul (dall’aeroporto) Sabiha Gökçen - Casablanca di Pegasus Airlines: i piloti hanno sono stati costretti a cambiare destinazione in corsa dopo che un passeggero turco si è sentito male e le sue condizioni si sono progressivamente aggravate. La deviazione nella rotta è confermata dal percorso tracciato su flightradar24 (vedi foto sopra).

Un ulteriore momento di concitazione si sarebbe verificato in una fase successiva: secondo il sito Airwaybuzz infatti, vi sarebbero state tensioni con un passeggero che avrebbe cercato di scendere dall’aereo per allontanarsi. Notizia, questa, che non ha ancora trovato conferma ufficiale.