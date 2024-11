La misura si è resa necessaria per consentire interventi tecnici per il ripristino di una perdita della condotta idrica. A comunicarlo l'assessore ai Lavori pubblici, Franco Longo

Ancora disagi legati all’ondata di gelo e maltempo che nei giorni scorsi, e di nuovo questa mattina, ha colpito il capoluogo di regione. Nella giornata di domani il plesso di Murano facente parte dell’istituto comprensivo Vivaldi nella zona sud di Catanzaro rimarrà chiuso per consentire accertamenti tecnici per una perdita della condotta idrica. A comunicarlo l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune, Franco Longo: “La situazione dei riscaldamenti nelle scuole di competenza comunale, così come può testimoniare qualsiasi dirigente scolastico, sempre in diretto contatto con l’amministrazione comunale, è nella norma: la maggior parte delle caldaie che erogano il servizio di riscaldamento funziona.

Esistono singoli problemi che sono stati causati da questa ondata di freddo nei giorni successivi al rientro, com’è per esempio successo per una perdita della condotta idrica all’esterno dell’edificio del plesso di Murano. Gli interventi di ripristino, già cominciati, richiedono ulteriori accertamenti con l’utilizzo di apposite apparecchiature finalizzate al rilevamento dell’esatto punto della rottura, che si presume all’interno del cortile e che è la causa del mancato funzionamento dell’impianto”. Per consentire questi interventi, domani, giovedì 10 gennaio, il plesso Murano rimarrà chiuso.

l.c.