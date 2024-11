La comunità di alloggio 'S.Pezzimenti' di Palizzi è stata evacuata a scopo precauzionale dopo i danni provocati dal maltempo

I carabinieri hanno trasferito i sedici anziani ospiti nella comunità in una struttura della parrocchia. I carabinieri di Bruzzano Zeffirio, invece, hanno tratto in salvo una donna ultraottantenne che era sola in casa al primo piano di un'abitazione sita nei pressi del punto in cui è franata la statale 106 ed è stata distrutta la rete ferroviaria. I militari dell'arma dei carabinieri hanno compiuto anche numerosi controlli di antisciacallaggio e assistenza alle popolazioni colpite dall'alluvione. Sono stati allestiti numerosi posti di controllo, sia nelle aree rurali che nelle periferie dei principali centri urbani colpiti dal maltempo.