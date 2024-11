Si registrano i primi danni causati dall’ondata di maltempo abbattutasi in queste ore sulla Calabria. Nel corso della scorsa notte, nel comune di Belcastro, in provincia di Catanzaro, proprio per via delle abbondanti precipitazioni si è verificata una serie di esondazioni di fiumi e torrenti, fortunatamente senza conseguenza per la popolazione.



A darne notizia è la Protezione civile regionale che ha annunciato di essersi recata «prontamente sul posto, a supporto del Sindaco, con tecnici specializzati di associazioni di volontariato».

Per domani, invece, è attesa la visita del Direttore della Protezione Civile regionale, Carlo Tansi, che dovrà valutare ulteriori rischi per il territorio e la popolazione.