Il maltempo in Calabria ha messo in ginocchio diverse località, dal Vibonese passando per il Reggino e per il Catanzarese. In queste ore d’intensa attività, un ruolo di primo piano è stato svolto dalla Protezione civile. Duro lo sfogo da parte di Carlo Tansi. Il numero uno della Provic ha così tuonato: «Se entro domani non mi si mette nelle condizioni di lavorare con il personale che mi era stato promesso da oltre due mesi, mi dimetterò da direttore della Protezione civile della Regione Calabria». Una presa di posizione durissima in aperta polemica con il presidente della Regione Mario Oliverio, che non avrebbe mantenuto le promesse fatte.