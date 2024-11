Sono previsti possibili temporali che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti e fenomeni di esondazione in corrispondenza dei fiumi con bacino idrografico di dimensioni rilevanti

La discesa di aria polare dal Nord Europa innescherà nel Mediterraneo una nuova ondata di maltempo interesserà la Calabria già a partire da domani giovedì 25 novembre. La Protezione civile regionale ha diramato il bollettino di allertamento idro-meteo per la giornata di oggi e domani.

Fino alla mezzanotte del 24 novembre persiste il colore verde su tutta la regione che non dovrebbe causare criticità sulle zone di allertamento.

Da domani, 25 novembre, la situazione cambia: allerta arancione sul Sud della Calabria, sulla zona centrale e su parte del Crotonese (zone di allertamento 3;4;6;7;8). Gialla a Nord (zone di allertamento 1;2;5)

Il bollettino prevede possibili fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti con conseguenza rilevanti. Sono possibili in particolare, fenomeni di esondazione in corrispondenza dei fiumi con bacino idrografico di dimensioni rilevanti.