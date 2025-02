Due voli Ryanair in arrivo all’aeroporto di Reggio Calabria da Barcellona e Berlino sono stati dirottati verso l’aeroporto di Catania a causa del maltempo che sta colpendo Reggio Calabria e provincia. Il volo FR8598, partito da Barcellona e previsto in arrivo alle 11.25 presso l’aeroporto dello Stretto, ha cambiato destinazione a causa delle condizioni meteorologiche avverse, atterrando a Catania. Stessa sorte per il volo FR8602, decollato da Berlino con arrivo programmato alle 11.55, ha subito lo stesso destino, concludendo la tratta sull’aeroporto etneo.

Le difficoltà operative derivano principalmente dal vento forte e dalla scarsa visibilità che hanno impedito l’atterraggio in sicurezza sulla pista di Reggio Calabria, situata in una zona particolarmente esposta alle perturbazioni atmosferiche. Questi disagi, purtroppo, rappresentano una problematica ricorrente per lo scalo reggino, già noto per le difficoltà logistiche legate alla sua posizione geografica. Per i passeggeri di entrambi i voli sono stati attivati servizi di assistenza per il trasferimento verso la destinazione finale.