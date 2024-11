Allerta diramata dalla Protezione civile su tutto il territorio regionale e per tutta la giornata di domani, 7 agosto

Agosto all'insegna del maltempo in Calabria. Per oggi, 6 agosto, la Protezione civile della regione ha diramato un'allerta gialla su tutto il territorio regionale. Per l'intera giornata di domani, 7 agosto, è invece previsto un peggioramento delle condizioni meteo. L'allerta su tutta la Calabria passa da gialla ad arancione. Piogge, temporali sparsi e forti venti incomberanno su tutta la regione.