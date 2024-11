Secondo quanto si é appreso, non ci sarebbero feriti perché non risultano persone coinvolte nel crollo

A Melissa, in provincia di Crotone, un ponte ha ceduto alle piogge ed è crollato. Secondo quanto si é appreso, non ci sono feriti perché non risultano persone coinvolte nel crollo. Nelle ultime ore il maltempo non sta dando tregua all'intera provincia crotonese. Allagamenti, disagi e famiglie evacuate.



