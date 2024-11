Le forti piogge hanno provocato il cedimento di un piccolo ponte isolando nove famiglie. La via presidiata da una squadra dei Vigili del fuoco

Da questa notte, una squadra dei vigili del fuoco della sede distaccata di Bianco, sta presidiando l'unica via di accesso alla frazione Cuchio di Platí, che risulta isolata a causa del cedimento di un piccolo ponte. Il flusso d'acqua, aumentato a causa delle forti piogge delle ultime ore, ha reso inagibile la passerella di accesso, isolando circa nove famiglie (35 persone in totale). Il Comando dei Vigili del fuoco di Reggio Calabria, ha attuato, fin dalle prime luci dell'alba, un presidio permanente, a tutela dell'incolumità dei residenti ed in attesa delle opere di messa in sicurezza, che saranno attuate dall'ente preposto.