Sulla fascia ionica reggina piove a fasi alterne da stanotte. In attesa di capire se l'uragano tropicale Apollo in arrivo sulla Sicilia lambirà anche la costa ionica, a preoccupare sono le condizioni del mare in burrasca, alimentato anche dal forte vento di scirocco.

Da qualche ora è aumentata anche l’intensità del vento anche se, al momento, non si segnalano danni rilevanti. Un ulteriore peggioramento è atteso tuttavia nelle prossime ore.