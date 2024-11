Previsti su tutto il territorio regionale venti e possibili mareggiate per giovedì 24 e venerdì 25 luglio

La protezione civile Calabria ha infatti diramato un'allerta meteo per previsioni metereologiche avverse, prevedendo sull'intero territorio regionale venti da forti a burrasca, dai quadranti settentrionali, possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Le correnti calde provenienti dal Nord Africa saranno sostituite da quelle più fresche dal Nord Atlantico, al seguito di una perturbazione che nella giornata di venerdì porterà rovesci e temporali. Il nucleo di aria fresca in quota dal Tirreno spirerà in giornata verso la Calabria. Le zone più coinvolte saranno quelle del cosentino, del Pollino e del lametino, dove non si escludono fenomeni di forte intensità mentre in serata raggiungeranno anche il basso Tirreno.