Dopo le schiarite, riprende la pioggia ma più moderata. La Protezione Civile avvisa su possibili frane ed inondazioni fino alle otto di martedì mattina

Cala il livello di allerta emesso dalla Protezione Civile dopo il maltempo che stamani ha piegato la Calabria. Pericolo rientrato ma non del tutto, bisognerà tenere gli occhi aperti fino a domani mattina alle otto. La Protezione Civile avvisa, infatti, che dalle otto di lunedì sera e fino alle otto di martedì mattina le acque potrebbero riaprirsi, seppur non con la stessa imponenza di stamattina.

Il livello di allerta sarà moderato, arancione e riguarderà l’intera regione con particolare attenzione alle aree soggette a frane e ad inondazioni. A Crotone, nonostante le schiarite, non si sono mai fermati i lavori di messa in sicurezza e monitoraggio a Crotone, dove al Comune è in corso una riunione permanente con il sindaco e la task force comunale per la protezione civile da domenica sera.

Tiziana Bagnato