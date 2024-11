Lamezia nell’orbita dell’allerta arancione diramata dalla Protezione Civile Calabria per domani. Attese precipitazioni diffuse, che localmente potranno essere anche molto intense e accompagnate da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento, specie sul versante tirrenico.

Il sindaco di Gizzeria Argento ha emesso un’ordinanza con la quale ha chiuso gli istituti scolastici mentre a Lamezia, in attesa che venga proclamato nuovamente sindaco Paolo Mascaro, è stato il Commissario straordinario Giuseppe Priolo a trasmettere un avviso di reperibilità del personale comunale.

I numeri di emergenza

Per eventuali esigenze e criticità, si segnalano i seguenti riferimenti telefonici, reperibili h/24, dalle ore 15:30 del sei ottobre alle ore 15:00 del sette:

Dirigente Protezione Civile : 334/6832749

Polizia Locale : 0968/22130 / 3387226509

Settore Tecnico - Sezione Lavori : 3356521930

Lamezia Multiservizi S.p.A. : 3357784452 dalle ore 15:30 del 06/10 alle ore7:00 del sette.

Disposta anche la verifica e il monitoraggio preventivo degli alvei dei torrenti al fine di preve-nire eventuali tracinamenti ed esondazioni in caso di maltempo. «Si invitano – spiega una nota diramata dalla Polizia Locale - i cittadini ad evitare, in caso di forti piogge, quelle zone della città che sono maggiormente soggette ad allagamenti: sottopassi, strade accanto agli argini di torrenti, ponti, passerelle e in generale tutte le zone più basse della città, limitando gli sposta-menti non dovuti a cause d'urgenza».