Illeso il conducente dell'auto che è andata a finire contro alcuni massi staccatisi dal costone che sovrasta la Statale. L'arteria, dopo alcune ore di interdizione, è stata riaperta al transito

Vibo Valentia – Già l'inverno scorso un masso di grosse proporzioni si era staccato dal costone andando ad invadere la careggiata, la strada rimase chiusa per diverse settimane. In quella circostanza, solo per un caso fortuito, non transitava nessun veicolo. Ieri sera, invece , poco dopo la mezzanotte sulla statale 522, meglio nota come la strada del mare, un'altra caduta di massi per via delle abbondanti piogge, ha provocato un incidente stradale che poteva avere conseguenze peggiori. Una smart, condotta da un cittadino straniero è andata a sbattere contro i massi.

Per il conducente solo tanto spavento e nulla più. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Vibo Valentia e i Carabinieri della stazione di Pizzo. L'arteria è stata chiusa al transito. Solo questa mattina, dopo la rimozione di massi e detriti, la strada è stata riaperta.