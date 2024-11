Continua lo stato d'allerta nel territorio crotonese: il sindaco Ugo Pugliese ha invitato i cittadini a non lasciare le abitazioni in queste ore, poiché è previsto un netto peggioramento delle condizioni meteo, visto anche il bollettino di livello rosso emanato dalla Protezione Civile fino a mezzanotte. Intanto prosegue il lavoro del tavolo permanente in Prefettura che monitora la situazione: a quanto appreso, alcuni tratti delle strade statali 106 e 107, precedentemente chiusi al traffico veicolare sono stati riaperti, ma permangono livelli di criticità rilevanti che impongono particolari attenzioni durante il transito. Si segnalano difficoltà sulla strada provinciale 52 di Papanice, frazione di Crotone, che è stata chiusa per allagamenti.

Il fiume Neto ha raggiunto la soglia di attenzione e si è provveduto alla chiusura del Ponte Neto sulla statale 106 in località Bucchi; sono attenzionati i canali nei comuni di Crotone e Strongoli. Nel comune pitagorico è stato chiuso al traffico il ponte sul canale Tuvolo, affluente dell’Esaro, il quale viene attentamente monitorato; anche il torrente Trafinello e il torrente Papaniciaro sono sotto osservazione. La Regione Calabria ha messo a disposizione due torri faro per il monitoraggio notturno nei pressi del fiume Neto e del fiume Esaro.

Sono stati evacuati circa 95 nuclei familiari (circa 400 persone) da un complesso residenziale in località Margherita, nella periferia nord del capoluogo, e sono stati disposti servizi anti-sciacallaggio nelle aree interessate. Sono state circa 500 le segnalazioni di interruzione di energia elettrica e di linee telefoniche nel comune di Cirò Marina, mentre nel territorio di Isola di Capo Rizzuto, lungo una strada provinciale è crollato un piccolo ponte ed un’auto è precipitata senza conseguenze per gli occupanti, tratti in salvo dalla Polizia Locale. Diversi gli interventi di salvataggio soprattutto nei confronti di automobilisti rimasti in panne sulla statale 106.

Sempre nel comune ciromarinense, i Vigili del Fuoco – attivi incessantemente su tutto il territorio provinciale – hanno tratto in salvo circa 250 cani dal canile. A Cotronei, l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola Belcastro, ha rassicurato i cittadini in merito alla presunta precarietà della diga del lago Ampollino: si è trattata di una fake news fatta girare sui social per creare allarmismo; non ci sono danni particolari, si sono registrate solo piccole frane su delle scarpate, e alcune buche.

La Polizia Stradale e l’Anas monitorano costantemente la situazione. La Questura ha richiesto alla Polizia di Stato 20 unità in supporto delle attività. Nelle prossime ore arriveranno unità dell’Esercito Italiano con idonei mezzi per fornire supporto tecnico logistico al fine di monitorare le criticità in atto.