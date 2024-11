Mezzi e uomini dei Vigili del fuoco dispiegati per far fronte alle criticità hanno fatto ritorno al Comando provinciale di Reggio Calabria

Con oltre 250 interventi, si è conclusa questa sera la fase emergenziale attivata ieri, a causa del maltempo che ha colpito la costa jonica reggina.

E' quanto si legge in un comunicato diramato dai Vigili del fuoco. La stessa nota informa che alle 20,30 il Com (Centro Operativo Misto) istituito presso il comune di Bianco ha cessato le sue funzioni e sono state fatte rientrate presso la sede dei Vigili del fuoco di Reggio Calabria, tutte le squadre operative, incrementate durante la giornata odierna fino ad un totale di otto, oltre l'Ucl (Unità di Comando Locale) ed il Gos (Gruppo Operativo Speciale), per far fronte, nel più breve tempo possibile, alle numerose richieste di soccorso.

Le pochissime criticità rimaste, non particolarmente gravi, saranno gestite dalle squadre ordinarie nei prossimi giorni.