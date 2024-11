Informata della perturbazione in arrivo l’amministrazione ha messo in moto opere di contenimento e preventive riuscendo a contenere i disagi

Gli uomini dell’amministrazione comunale di Nocera Terinese sono stati impegnati tutta la notte in opere di contenimento e prevenzione dei danni legati al forte vento e alle forti piogge che si sono abbattute sul territorio.

L’intenso lavoro messo in opera dall’amministrazione comunale ha permesso di limitare i disagi. Lo rende noto il sindaco Antonio Albi dalla pagina facebook del Comune citando, in una nota, l’allerta contenuta nel bollettino diramato dalla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia, che aveva comunicato la possibilità di venti con raffiche fino a cento chilometri orari che avrebbero potuto generare onde alte fino a 6/7 metri, in particolare nella notte tra venerdì e sabato.

«La tempestiva azione di contenimento, messa in atto dall’amministrazione comunale, ha dunque limitato sensibilmente i danni. Il forte fenomeno di erosione, infatti, che da qualche anno interessa il tratto di costa prospiciente al centro abitato e, che ha già distrutto il lungomare, anche con episodi di minore intensità rispetto a quelli che si sono registrati nella notte, aveva prodotto negli anni passati diversi fenomeni alluvionali con danni pesanti alle attività commerciali. La tempestività messa in atto dall'amministrazione cittadina ha consentito di arginare il fenomeno. La situazione allo stato sta gradualmente tornando alla normalità».