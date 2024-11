Temperatura in picchiata a Vibo, Crotone e Catanzaro mentre la protezione civile è già impegnata sul territorio per effettuare il monitoraggio delle situazioni più critiche ( ASCOLTA L'AUDIO )

«Nei prossimi giorni è previsto, in Calabria, un forte abbassamento delle temperature». Lo comunica la a protezione civile regionale che è già impegnata sul territorio per effettuare il monitoraggio delle situazioni più critiche. Temperature in picchiata già da inizio fine settimana in Calabria e che scenderanno anche sotto lo zero nelle province di Vibo Valentia, Catanzaro e Cosenza e fino a 2 gradi a Crotone. Meno freddo il fine settimana, invece, in riva allo stretto. A Reggio Calabria, infatti, le temperature oscilleranno tra i 5 e i 12 gradi.

Nevicate e temporali

Previste abbondanti nevicate sui rilievi della Calabria: Pollino, Aspromonte e Sila. Previsti deboli rovesci di neve, tra sabato e domenica, anche sul litorale ionico settentrionale della nostra regione e nella Piana di Sibari. Nel pomeriggio di oggi è prevista una riunione della protezione civile nazionale in collegamento con le diverse diramazioni regionali per organizzare il lavoro nei punti dove si manifesteranno le condizioni meteo più critiche. Nel resto della regione sono previsti per il fine settimana piogge e temporali a macchia di leopardo, accompagnati anche da venti burrasca. Mare molto mosso sul quasi tutta la costa calabrese.

Sostegno ai più deboli

È scattata anche la rete di solidarietà per aiutare le persone che si trovano in difficoltà e che non hanno un posto stabile dove ripararsi. Su richiesta del sindaco del Comune di Catanzaro la protezione civile ha disposto l'invio di alcuni posti letto e coperte destinate al centro di accoglienza di viale Pio X che saranno destinati ai senzatetto della città. Si tratta di un intervento a tutela delle persone fragili che, in ogni circostanza e soprattutto in presenza di situazioni emergenziali, devono sentire la vicinanza delle istituzioni.