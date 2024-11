Un'ondata di maltempo sta investendo il territorio calabrese, con forti raffiche di vento e pioggia. Particolarmente colpita la costa tirrenica.

Danni si registrano a Nocera Terinese, dove il forte vento e le piogge hanno sferzato il lungomare della cittadina in provincia di Catanzaro.

Per oggi sono previsti rovesci e molte nuvole in gran parte della regione. La situazione metereologica non cambierà nemmeno nella giornata di domenica.