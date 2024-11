A cause delle avverse condizioni climatiche e dell’allerta meteo trasmessa dalla Protezione civile, molti istituti scolastici nella giornata di domani resteranno chiusi

Continua l’ondata di maltempo che sta investendo la regione da numerosi giorni. Oggi la neve ha fatto capolino in numerose zone della Calabria. Questo il motivo per cui il sindaco di Crotone, Ugo Pugliese, a seguito anche della carenza idrica in molte zone della città, ha disposto per domani, 11 gennaio, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado.



Stessa decisione assunta dal sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto e dal primo cittadino di Rende, Marcello Manna che comunica che «a seguito del messaggio di allerta meteo trasmesso dalla protezione civile per le previsioni di persistenti nevicate sopra i 200/400 metri con considerevoli abbassamenti della temperatura» per la giornata di domani saranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado.



Sospese le attività didattiche anche a Catanzaro, nei comuni cosentini di Campana, Mendicino, Castrovillari e in quelli vibonesi di Serra San Bruno, San Nicola da Crissa, Monterosso, Vallelonga e Mongiana. Scuole regolarmente aperte invece a Vibo Valentia.



A causa dell’interruzione di energia elettrica resteranno chiusi anche alcuni istituti scolastici di Lamezia Terme: il liceo Classico, la scuola primaria Francica, il liceo T. Campanella e l'Istituto Professionale “Einaudi siti in via L. Da Vinci, viale Michelangelo e via C. Colombo.

Attività sospese anche all'Unical.