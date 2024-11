Il primo cittadino di Corigliano Calabro, Giuseppe Geraci ha rivolto un invito a tutti i cittadini ad avere massima prudenza

Il sindaco di Corigliano, Giuseppe Geraci raccomanda tutti i cittadini alla massima preudenza in previsione del netto peggioramento delle condizioni meteorologiche nelle prossime ore. "Ho rivolto un invito a tutti i cittadini – ha detto Geraci – ad avere la massima prudenza vista l'allerta per le condizioni meteo".Già nella giornata di ieri la protezione civile ha diramanto un bollettino di criticità rossa per i versanti tirrenico centrale e meridionale e ionico centrale e meridionale.