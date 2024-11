Allagamenti e disagi in varie zone della città in queste ore a causa dell’insistente pioggia che si sta abbattendo da questa notte

La pioggia che batte insistente da questa notte sulla città e sulla provincia vibonese sta causando diversi disagi alla circolazione in varie zone della città.

Il torrente a Bivona

Ore di apprensione anche a Maierato, nell’area della frana, dove si è recata la Protezione civile registrando i «significativi fenomeni idrogeologici in atto». La stessa Provic Calabria sta assistendo il sindaco Rizzo per il coordinamento delle attività in emergenza per la salvaguardia della pubblica incolumità.