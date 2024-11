Il maltempo si sposta al Centro Sud. Temporali e grandinate stanno interessando il Lazio, la Romagna, le Marche, l'Abruzzo, qualche zona della Toscana centrale (specie il Senese) e la Campania. Il team del sito iLMeteo.it avvisa che nel corso della giornata le regioni Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Lazio, Basilicata e Calabria verranno raggiunte da grandinate, e saranno possibili trombe d'aria o marine lungo le coste.

Prestare attenzione lungo le coste adriatiche, specie in provincia di Ascoli Piceno, Teramo, Pescara e Chieti dove si potrebbero verificare improvvisi e di difficile previsione nubifragi intensi che potrebbero colpire anche le province di Caserta, Napoli, Benevento, Matera, di Foggia con relativi allagamenti e disagi per la circolazione stradale. In serata e in nottata il maltempo continuerà ad insistere sulla Puglia, ma si concentrerà infine maggiormente in Sicilia e Calabria sulle province di Messina, Reggio Calabria e Vibo Valentia, oltre a quelle di Crotone e Cosenza. Da domani il tempo cambierà ancora una volta, infatti la rimonta dell'alta pressione riporterà il sole su gran parte delle regioni e grazie al maggior irraggiamento le temperature torneranno a misurare valori vicini o sopra i 30 C al Centro Nord, ancora qualche grado in meno invece al Sud e lungo le coste, per colpa dei venti di Maestrale.