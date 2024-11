Il sindaco sta coordinando le operazioni di soccorso: «Ha coinvolto case e anche diverse auto. Sono in corso le ricerche. Stiamo ancora valutando quello che è successo». Massima attenzione al meteo anche in Calabria, dove la Prociv ha diramato una allerta rossa per la fascia jonica

Una tromba d'aria che si è abbattuta sull'isola di Pantelleria ha provocato, secondo i soccorritori, la morte di due persone e il ferimento di altre nove. La tromba d'aria avrebbe investito in pieno almeno dieci auto. La conferma arriva dal sindaco di Pantelleria Vincenzo Campo, che sta seguendo e coordinando le operazioni di soccorso. «Ci sono due morti e diversi feriti - dice - è stata certamente una tromba d'aria che ha coinvolto case e anche diverse auto. Sono in corso le ricerche. Stiamo ancora valutando quello che è successo».

Al momento sono pronti a intervenire da Lampedusa anche i soccorsi del 118 con l'elisoccorso. Questo avverrà quando le condizioni climatiche lo consentiranno. Sulla Sicilia si è infatti abbattuta un'ondata di maltempo e per domani il dipartimento della Protezione Civile aveva già diffuso una allerta meteo.

In aggiornamento

Allerta meteo in Calabria

La Protezione Civile ha disposto per la giornata di domani, sabato 11 settembre,uno stato di allerta meteo per la Calabria. In base alle previsioni, l'allerta rossa è prevista su tutta la fascia jonica per le province di Catanzaro, Cosenza e Crotone, mentre nelle restanti zone è previsto uno stato di allerta arancione.