L’uomo avrebbe usato violenze fisiche e psicologiche nei confronti della moglie in maniera continuata nel tempo e per futili motivi anche alla presenza dei loro tre figli

I Carabinieri di Falerna Scalo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Procura della Repubblica di Lamezia Terme nei confronti di un uomo di 63 anni, per il reato di maltrattamenti aggravati in famiglia e violenza sessuale aggravata.

L’attività svolta dagli operanti, diretti dalla Procura di Lamezia Terme, scaturita dalla denuncia della vittima che ha trovato il coraggio di rivolgersi alle Forze dell’Ordine, avrebbe permesso di appurare che l’uomo, sin dal 1984, anno in cui si sarebbe trasferito con la propria famiglia in Italia, avrebbe usato violenze fisiche e psicologiche nei confronti della moglie in maniera continuata nel tempo e per futili motivi.

I carabinieri avrebbero accertato che la donna, anche alla presenza dei loro 3 figli minori, sarebbe stata spesso malmenata e picchiata, a volte anche mediante l’uso di armi, nonché fatta oggetto di una serie di condotte moleste e vessatorie unitamente a frequenti abusi di natura sessuale.