Le violenze sarebbero scaturite da banali litigi sfociando spesso in aggressioni fisiche con schiaffi, pugni e, in alcuni casi, addirittura dei morsi

Un uomo di 49 anni, G.S., di S. Eufemia d’Aspromonte, è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.



Gli agenti del Commissariato di Palmi, nel reggino, allertati dalla figlia di una coppia, sono intervenuti immediatamente presso l'abitazione dell’uomo dove, poco prima, durante un’accesa discussione, quest’ultimo avrebbe picchiato e minacciato, per l'ennesima, volta la moglie, colpevole a suo dire di averlo denunciato la sera precedente per i ripetuti maltrattamenti che la donna avrebbe subito nel corso degli anni, anche davanti ai figli minorenni.

Secondo quanto riferito dagli investigatori, le violenze sarebbero scaturite da banali litigi sfociando spesso in aggressioni fisiche con schiaffi, pugni e, in alcuni casi, addirittura dei morsi. Gli agenti hanno così proceduto all’arresto del 49enne in flagranza di reato che ora è stato sottoposto ai domiciliari in un'abitazione diversa da quella del suo nucleo familiare.