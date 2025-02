I Giudici per le indagini preliminari di Cosenza e di Paola si sono espressi in merito alla misura restrittiva adottata dalla Procura della cittadina tirrenica nei confronti della madre e della nonna dei fratellini ricoverati all’ospedale dell’Annunziata con vari traumi e fratture.

Entrambi i magistrati hanno convalidato il decreto di allontanamento per le due donne dai bimbi, che restano quindi in via transitoria affidati alla tutela del primario del reparto di chirurgia pediatrica, Fawzi Shweiki, dove entrambi i piccoli sono in cura nella medesima stanza.

Madre e donna dei fratellini sono indagate per i reati di maltrattamenti e lesioni insieme ad una terza persona, il compagno della madre dei bambini, attualmente agli arresti domiciliari in relazione ad altri provvedimenti giudiziari.

Inoltre, secondo quanto si è appreso, il Gip ha disposto anche la sospensione della responsabilità genitoriale sia della madre, sia del padre dei due fratellini, fissando una udienza di merito davanti al tribunale dei minori di Catanzaro, calendarizzata per giovedì 13 febbraio.