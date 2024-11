È accaduto a Oppido Mamertina, nel reggino. Antonio Madafferi, 36 anni, è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti, ingiurie, minacce continue anche con l'uso delle armi nei confronti della moglie

I Carabinieri di Oppido Mamertina hanno tratto in arresto Antonio Madafferi, di 36 anni, già noto alle forze dell'ordine per i reati di maltrattamenti in famiglia e porto e detenzione illegale di armi.



Il 36 enne si è reso responsabile di diverse condotte illecite perpetrate nei confronti della coniuge: maltrattamenti, ingiurie, minacce continue con l'uso delle armi e con violenze fisiche e psicologiche.