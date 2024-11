In manette un 44enne e un 39enne. Distinte operazioni della Polizia di Stato

Maltrattamenti in famiglia. Con questa accusa, in due distinte attività, la Polizia di Reggio Calabria ha arrestato due uomini. Nel primo caso, la Squadra Mobile ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip nei confronti di un uomo di 44 anni, per stalking e lesioni aggravate in danno dell'ex compagna di origine ucraina. Il provvedimento è giunto a seguito delle continue condotte vessatorie culminate in un gravissimo episodio avvenuto a fine settembre quando l'uomo ha investito l'ex convivente a bordo di un mezzo procurandole delle lesioni.

In manette anche un 39enne reggino arrestato dalle Volanti per maltrattamenti in famiglia. Gli agenti sono intervenuti in contrada Ligoni di Reggio Calabria dove una donna georgiana riferiva di subire maltrattamenti dal compagno che proprio in quel momento la stava minacciando con un coltello alla presenza della loro figlioletta di 3 anni. I due equipaggi delle Volanti sono entrati nell'abitazione della vittima e, dopo aver affidato la minore al nonno paterno presente in casa, hanno immobilizzato l'uomo che, in evidente alterazione alcolica, minacciava la compagna. L’uomo, sottoposto al divieto di avvicinamento all'abitazione della compagna e della figlia, aveva ripreso a frequentare la loro casa nella speranza di ristabilire un sereno clima familiare. Con la ripresa degli atteggiamenti violenti, la situazione sarebbe infine precipitata con l’ennesima aggressione.

Sui temi della violenza di genere, azione di sensibilizzazione è svolta in questi giorni Dal Camper della Polizia: "Andare nelle scuole a parlare di violenza di genere e di stalking - afferma il Questore Raffaele Grassi - e' un dovere al quale non ci si può sottrarre. Un investimento per il futuro che attende i nostri ragazzi, per consentire loro di farsi promotori con ottimismo ed entusiasmo di quel cambiamento di tipo culturale necessario alla nostra società e fondato sulla legalità, il rispetto reciproco e la fiducia nelle istituzioni".