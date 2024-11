La Squadra Mobile ha tratto in arresto il trentottenne in seguito alla denuncia dell'ex compagna minacciata di morte

Maltrattamenti in famiglia e stalking: sono queste le accuse che hanno raggiunto G.P., 38enne di Crotone, colpevole di terribili vessazioni nei confronti dell'ex compagna.

L’uomo avrebbe portato avanti per anni atteggiamenti violenti sia dal punto di vista verbale che fisico. Una situazione insostenibile, iniziata nel 2010 e culminata venerdì con il tentativo di intrufolarsi in casa della ex compagna per prendere la figlia, sotto l’esplicita minaccia di tagliare la testa alla vittima e alla sua famiglia.

Gli uomini della Squadra Mobile e della Squadra Volante di Crotone, vista la denuncia della donna, hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere avanzata dal Giudice per le Indagini Preliminari, ponendo così un punto a una vicenda che avrebbe potuto evidenziare risvolti ben più gravi.

L’ennesima dimostrazione che la denuncia tempestiva di atteggiamenti violenti nei confronti delle donne sia indispensabile per prevenire e combattere un fenomeno sempre più diffuso.