I carabinieri della compagnia di Petilia Policastro, in provincia di Crotone sono intervenuti per due distinti episodi di maltrattamenti in famiglia, arrestando un 45enne del luogo ed un 44enne rumeno. I militari sono intervenuti nelle loro abitazioni ubicate nella provincia di Crotone, accertando gli episodi di violenza. Gli arrestati sono stati trasferiti nella casa circondariale di Crotone, come disposto del pubblico ministero di turno presso la Procura della Repubblica della città.