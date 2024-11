Il primo cittadino della città dello stretto: «Non ci sono giustificazioni, chi picchia un bambino merita di marcire in galera»

«Incomprensibili, intollerabili, ignobili. Non trovo altre parole per descrivere gli atti di violenza, fisica e psicologica, perpetrati ai danni dei bambini dell’asilo di Gallico da parte delle due maestre arrestate oggi nell’ambito dell’indagine condotte dalla Procura di Reggio Calabria. Ci costituiremo parte civile nel processo contro chi ha usato violenza contro i nostri bambini, atti di questo genere meritano davvero tolleranza zero».

È quanto ha affermato il sindaco Giuseppe Falcomatà, commentando gli esiti dell’operazione “Stop Abuse” che ha portato ai domiciliari due insegnanti accusate di maltrattamenti ai danni di bambini di una scuola materna.

«Rabbrividisco di fronte alle immagini catturate dalle telecamere della Guardia di Finanza - ha aggiunto il primo Cittadino - non comprendo davvero come delle insegnanti, che dovrebbero rivestire un ruolo fondamentale nel percorso educativo dei nostri bambini, possano assumere atteggiamenti violenti nei confronti di queste creature indifese. Non ci sono giustificazioni, chi picchia un bambino merita di marcire in galera».