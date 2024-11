Intervenuti gli agenti di polizia a fermare l'escalation di minacce e percosse

Gli agenti del commissariato di Rossano, guidati da Giuseppe Massaro, hanno eseguito una misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 47 anni, P.O., emessa dal gip di Castrovillari su richiesta della procura. Il personale di polizia, in seguito ad una segnalazione giunta al 113, aveva bloccato l’arrestato nella notte tra il 27 ed il 28 novembre, nella sua casa di Rossano. L’uomo, dopo aver scaraventato a terra la compagna ed il figlio minorenne, procurando alla donna contusioni cranio-facciali, stava continuando a minacciarli nonostante l’arrivo della volante.

Disposto l'immediato allontanamento dalla casa di famiglia

Nell’immediatezza gli agenti della polizia di Stato, sentito il pm di turno Antonino Iannotta, hanno applicato a carico dell’uomo la misura precautelare dell’allontanamento d’urgenza dalla casa di famiglia, per poi eseguire, vista la pericolosità del soggetto ed il pericolo per l’incolumità della donna, l’ordinanza applicativa della misura custodia cautelare in carcere.