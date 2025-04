Non conosce soste l’opera di contrasto e prevenzione alle violenze di genere portata avanti ad ampio raggio dalla Questura di Vibo Valentia su tutto il territorio provinciale. In tale ambito, il questore Rodolfo Ruperti ha emesso un provvedimento di ammonimento nei confronti di D.V. dopo la segnalazione di condotte riconducibili a violenze domestiche che vedono vittima e parte offesa l’allora compagna convivente.

Esperite le indagini, i poliziotti della Questura di Vibo si sono trovati dinanzi a diverse condotte prevaricatorie e persecutorie, nonchè di violenza fisica, verbale, psicologica ed economica riconducibili all’ambito della violenza domestica, poste in essere nei confronti dell’ex compagna ed anche in presenza della figlia minore.

Da qui l’ammonimento del questore nei confronti di D.V. e l’invito rivolto allo stesso a tenere una condotta conforme alla legge, desistendo da qualsiasi comportamento persecutorio o violento nei confronti dell’ex compagna. Da ricordare che nei confronti del destinatario del provvedimento da parte del questore, la Procura di Vibo Valentia ha già esercitato l’azione penale avanzando al gup del locale Tribunale una richiesta di rinvio a giudizio per il reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti dell’ex compagna, all’epoca convivente di fatto. Il gup ha già fissato in questo caso la data per la celebrazione dell’udienza preliminare.

I fatti contestati dalla Procura nei confronti di D.V. coprono un arco temporale che va dal novembre 2023 al luglio 2024 e indicano quale luogo degli avvenimenti il paese di Parghelia.