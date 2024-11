Aggressioni fisiche, verbali e sottrazione di denaro dal 2010

I carabinieri della compagnia di Reggio Calabria, tramite gli uomini della stazione di Catona agli ordini del luogotenente Carmelo Sberna, hanno tratto in arresto M.G. di 39 anni, per maltrattamenti in famiglia, estorsione e rapina. Come riportato dall'agi, era gia noto alle forze dell'ordine e conviveva con i genitori i quali, esasperati dalle continue richieste e violenze, hanno chiesto aiuto ai carabinieri. Dopo aver ricostruito i diversi episodi familiari, il figlio è stato tratto in arresto e condotto presso la casa circondariale “Arghillà” di Reggio Calabria.