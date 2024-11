Il 12 dicembre compirà 90 anni e se non fosse per una brutta caduta che la costringe per molte ore a letto, “Mamma Africa” - al secolo Norina Ventre -, ancora sarebbe in prima linea per aiutare i migranti, molti dei quali continuano a farle visita con regolarità. Nel 2016 il Presidente Sergio Mattarella l’ha insignita dell’onorificenza di Commendatore della Repubblica per l’impegno profuso verso i più deboli. Il suo garage è ancora pieno di viveri e vestiario che, come ha fatto per 25 anni, continua a distribuire.

Agostino Pantano è andato a trovarla nella sua casa di Rosarno, da dove ancora propone analisi lucidissime sulle opportunità offerte dall’accoglienza e ricorda quello che ha fatto per proteggere i suoi “figli” minacciati dalla violenza dei “fatti di Rosarno”. Ai microfoni di LaC Tv, Mamma Africa rilancia il suo monito ai governi europei.

Il servizio andato in onda oggi ai Fatti in diretta: