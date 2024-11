Proseguono incessanti le ricerche per trovare Nicolò, il bimbo di due anni travolto insieme al fratello di sette anni e alla mamma da un’onda di piena del torrente Cantagalli. I corpi della donna, Stefania Signore, e del bambino, Cristian, sono stati ritrovati questa mattina a circa 50 metri di distanza l'uno dall'altro in località Bella di Canna. Sul posto protezione civile, volontari, vigili del fuoco e gli uomini del soccorso alpino.

Presente anche il sindaco di San Pietro Lametino, Pietro Putame, che visibilmente scosso ha riferito ai nostri microfoni dell’immane tragedia che si è consumata questa notte nel piccolo paese del comprensorio lametino invaso da fango e detriti. Tantissimi gli interventi per mettere in salvo decine di persone.

Sul luogo della strage è giunto da pochi minuti anche il presidente della Regione Mario Oliverio e il marito della giovane donna 30enne.