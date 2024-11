L’incendio è stato sedato dai vigili del fuoco di Siderno. Indagano i carabinieri

All'1,30 circa di questa notte, la squadra dei Vigili del Fuoco di Siderno è intervenuta per estinguere un incendio che ha completamente distrutto una moto ape 50, in sosta all'interno del centro storico di Mammola. Difficoltoso raggiungere il punto del sinistro, stretto a tal punto da impedire l'accesso anche al fuoristrada antincendio. Gli operatori hanno quindi utilizzato mezzi di fortuna e l'acqua delle abitazioni attigue, per far fronte all'incendio.

Nessuna conseguenza per gli altri automezzi in sosta nelle vicinanze. I carabinieri di Mammola intervenuti per le indagini di competenza.