La carenza di medici si fa sentire nel Cosentino, costringendo l’Asp ha sospendere anche in questa ultima decade di agosto, come già accaduto nei giorni scorsi, alcuni servizi di continuità assistenziale. In particolare, in una nota indirizzata ai sindaci dei comuni interessati ed alle forze dell’ordine operanti sul territorio, il servizio SUEM dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, informa della chiusura, in orario variabile, delle seguenti postazioni di Guardia Medica:

21 agosto: Castrolibero, Marano, Mendicino, Lattarico, Rose, Santa Sofia d’ Epiro, La Mucone di Acri, Roges di Rende, Trenta di Casali del Manco;

22 agosto: Bisignano, Lattarico, Montalto Uffugo, Santa Sofia d’Epiro, Celico, Cosenza, Mendicino, Roges di Rende, La Mucone di Acri, Trenta di Casali del Manco;

23 agosto: Castrolibero, Roges di Rende, Cosenza, Montalto Uffugo, Taverna di Montalto Uffugo, La Mucone di Acri;

24 agosto: Montalto Uffugo, La Mucone di Acri;

25 agosto: Camigliatello di Spezzano della Sila, Castrolibero, Bisignano, La Mucone di Acri;

26 agosto: Trenta di Casali del Manco;

27 agosto: Taverna di Montalto Uffugo, Camigliatello di Spezzano della Sila, Trenta di Casali del Manco;

28 agosto: Bisignano, Castrolibero, Roges di Rende, Celico, Taverna di Montalto Uffugo, Trenta di Casali del Manco;

29 agosto: Arcavacata di Rende, Roges di Rende, Celico, Trenta di Casali del Manco, Santa Sofia d’Epiro, La Mucone di Acri, Montalto Uffugo, Taverna di Montalto Uffugo;

30 agosto: La Mucone di Acri, Montalto Uffugo, Rose;

31 agosto: Castrolibero, La Mucone di Acri, Taverna di Montalto Uffugo