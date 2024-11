Per gli impianti multati è stata rilevata l’omessa comunicazione del prezzo praticato al sito del Ministero del prezzo praticato. Elevate sanzioni da 500 a 3.000 euro

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Cosenza ha eseguito una serie di controlli sul rispetto delle norme in materia di corretta esposizione dei prezzi dei carburanti e di comunicazione degli stessi all’“Osservaprezzi carburanti”, per la diffusione attraverso il sito del Ministero dello Sviluppo Economico che permette di consultare in tempo reale i prezzi di vendita dei carburanti effettivamente praticati presso gli impianti di distribuzione situati nel territorio nazionale.

Tale comunicazione deve avvenire settimanalmente o, nei casi di aumenti anche a cadenza infrasettimanale.

Per 12 dei 15 impianti sottoposti a controllo siti in diversi Comuni Cosentini, è stata rilevata l’omessa comunicazione del prezzo praticato al sito del Ministero del prezzo praticato.

In tali casi sono stati redatti verbali nei confronti dei gestori degli impianti con la contestazione di sanzioni che vanno da un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 3.000.