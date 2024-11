In centinaia ai funerali della ragazza scomparsa pochi giorni fa nella Capitale, dove frequentava l’università: la chiesa non è riuscita a contenere tutti i partecipanti alla cerimonia

Una folla composta e straziata dal dolore ha riempito ogni angolo della chiesa durante i funerali di Francesca Mandarino, morta nei giorni scorsi in un incidente stradale a Roma, dove frequentava l’università. La cerimonia, durata oltre due ore, è stata segnata da momenti di profonda commozione e da un silenzio che sembrava assordante, spezzato solo dalle lacrime e dai ricordi. La comunità di Mandatoriccio si è stretta attorno alla famiglia di Francesca, unita in un dolore che non conosce confini.

La chiesa non è riuscita a contenere tutti i partecipanti: centinaia di persone si sono riversate all’esterno, molte con magliette bianche su cui spiccava il volto di Francesca e messaggi d’amore. Tra i tanti striscioni esposti, uno recitava: "Con il tuo sorriso incanterai anche gli angeli in paradiso", mentre la presenza di palloncini bianchi ha concluso la cerimonia, simbolo di un’anima che sale al cielo troppo presto.

Durante la celebrazione, due compagne di scuola di Francesca hanno voluto condividere il loro ricordo, con parole rotte dal pianto. Le loro testimonianze hanno fatto scendere un velo di commozione ancora più palpabile. All’uscita del feretro, il silenzio ha avvolto tutto. Una pausa carica di significato, interrotta solo dall’applauso che ha accompagnato Francesca nell'ultimo viaggio. Un addio che rimarrà scolpito nei cuori di chi l'ha conosciuta e amata.