Un violento incendio ha completamente distrutto l'ufficio postale di Mandatoriccio, appena sottoposto a un intervento di ristrutturazione, mettendo a rischio gli inquilini di un'intera palazzina. I lavori di messa in sicurezza sono attualmente in corso, condotti dalla squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano, con il supporto di autobotti.

Le lingue di fuoco hanno coinvolto anche due autovetture parcheggiate nelle vicinanze, appartenenti presumibilmente ai proprietari della palazzina. L'edificio, strutturato su tre livelli, è andato completamente distrutto ed è da considerarsi inagibile. A scopo precauzionale, gli inquilini dell'abitazione sovrastante sono stati evacuati. Fortunatamente, non si segnalano feriti.

Secondo le prime indiscrezioni, la matrice dell'incendio sembra essere di origine dolosa. All'interno del fabbricato sono state rinvenute due bombole di gas, alimentando i sospetti di un possibile atto intenzionale. Il contesto in cui si inserisce questo tragico episodio evidenzia una crescente preoccupazione nella comunità presilana. Sin dalla scorsa estate, si sono moltiplicati atti intimidatori e furti, creando un clima di insicurezza diffusa. La comunità risente anche dell'assenza di una postazione permanente dei carabinieri, la cui stazione venne accorpata a Scala Coeli qualche anno fa.

Quest'ultimo evento rappresenta un duro colpo per Mandatoriccio, che ora dovrà affrontare non solo la perdita dell'importante servizio postale ma anche la devastazione dell'edificio stesso, con conseguenze gravi per gli abitanti della palazzina e per l'intera comunità. Le indagini sono in corso per scoprire le cause esatte dell'incendio e per portare alla luce eventuali responsabilità legate all'origine dolosa dell'evento.