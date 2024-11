Il bimbo, 10 anni, ha accusato un malore in mare probabilmente a causa di una congestione

È ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Rossano il bambino di 10 anni che ha accusato un malore in mare probabilmente a causa di una congestione. Il piccolo, secondo la prima ricostruzione fatta dai carabinieri, era in spiaggia a Rossano con i familiari quando ha mangiato un toast. Poco dopo si è tuffato in acqua ed ha avuto un malore che gli ha fatto perdere i sensi. Da riva qualcuno si è accorto di quanto stava accadendo e si è tuffato per riportare a terra il bambino che dopo un primo intervento ha ripreso i sensi. Il piccolo, che è rimasto cosciente, è stato poi soccorso dai medici del 118 e portato in ospedale.