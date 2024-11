Corigliano- Le vittime sono un commerciante di 43, Dino Falco e una badante rumena di 23 anni. Avevano scambiato i miceti nocivi con i prataioli. Gravi i genitori di Falco

Tragedia nel cosentino. Un uomo di 43 anni e la badante dei suoi genitori sono morti dopo avere ingerito funghi velenosi. Salvi i due anziani genitori ricoverati al centro antiveleni di Palermo in gravi condizioni. La vittima è Dino Falco, commerciante di pneumatici e la badante rumena di 23 anni che abitava in casa dei genitori della vittima.

Domenica sera la famiglia Falco aveva mangiato Miceti nocivi, scambiandoli per funghi prataioli. I primi ad accusare sintomi da avvelenamento sono stati i genitori di Dino, subito soccorsi in gravi condizioni ma non a rischio vita. Mentre nonostante l'intervento dei medici, non c'è stato nulla da fare per il 43 enne e la badante.