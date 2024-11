L'uomo era già stato sottoposto al divieto di avvicinamento. In violazione alla misura ha continuato a molestare la donna

Nella giornata di ieri i carabinieri del comando stazione di Marcellinara hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in regime di arresti domiciliari nei confronti di R. A., di 39 anni, già noto alle forze dell'ordine per reati contro la persona, il patrimonio ed in materia di sostanze stupefacenti.

Pedinamenti e chiamate

L’uomo, da quando era iniziato a vacillare il rapporto con la propria moglie, aveva messo in atto una serie di condotte persecutorie, rendendo di fatto impossibile la vita della donna, violandone sia la sfera privata sia quella lavorativa. Già arrestato pochi mesi fa per atti persecutori, i numerosi atti di R. A. consistevano in continui pedinamenti e appostamenti presso la nuova abitazione della e sul luogo di lavoro della signora, infinite chiamate sul telefono cellulare e frequenti dimostrazioni di disprezzo ogniqualvolta capitava che le strade dei due si incrociassero. L’uomo era stato anche destinatario della misura del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima. L’uomo, una volta tradotto presso il proprio domicilio, a distanza di poche ore è stato sorpreso dagli stessi militari della stazione di Marcellinara i quali lo hanno arrestato nuovamente, in flagranza di reato, per evasione, in violazione della misura cui era appena stato sottoposto.

l.c.