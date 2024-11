Dopo le segnalazioni dei giorni scorsi di cittadini e turisti che hanno rinvenuto in mare sporcizie di ogni tipo, il procuratore Spagnuolo e il comandante Lo Giudice hanno precisato che ‘le forze dell’ordine stanno operando per la sicurezza della fascia costiera’

Dopo l’allarme lanciato nei giorni scorsi per la presenza in mare di sporcizia di ogni genere che ha suscitato polemiche tra cittadini e turisti della costa vibonese, il procuratore capo di Vibo Valentia, Mario Spagnuolo ha precisato che le forze dell’ordine stanno operando in modo «estremamente impegnativo per la sicurezza dei cittadini nella fascia costiera».

«C'è una presenza costante – ha aggiunto Spagnuolo – delle forze dell'ordine nel territorio con una serie di accertamenti volti a incrementare la sicurezza in mare». Non c’è alcun rischio quindi per i bagnanti della costa degli Dei. Dopo la segnalazione da parte della popolazione di Tropea circa la presenza di presunte esalazioni, la Guardia Costiera ha effettuato i dovuti controlli al depuratore ‘Argani’ e ha sostenuto che «l'impianto è assolutamente a norma e anche gli altri lungo la costa funzionano in piena efficienza e non vi sono situazioni di criticità». L’Arpacal, comunque, ha già fatto sapere nei giorni scorsi, che ha incrementato l'attività di controllo e ha segnalato quelle che sono le criticità della costa vibonese. I dati ufficiali sono liberamente consultabili sul portale nazionale delle acque accessibili www.portaleacque.salute.gov.it