La visita del capo dell’Ufficio territoriale del governo di Vibo Valentia che ha incontrato l’editore ed ha seguito passo dopo passo i lavori per la preparazione e la diretta del tg. Quindi il suo messaggio per il futuro

Gradita visita del prefetto Giovanni Bruno agli studi de LaC. Il capo dell’Ufficio territoriale del governo di Vibo Valentia, accompagnato dal suo staff, oggi ha incontrato l’editore e presidente del Gruppo Pubbliemme Domenico Maduli unitamente al direttore amministrativo e finanziario Maria Grazia Falduto.



Lo stesso presidente Maduli, affiancato dal direttore del palinsesto Franco Cilurzo, ha guidato il prefetto nel tour tra gli studi televisivi. Il direttore della redazione giornalistica Pietro Comito ha poi spiegato al capo dell’Utg l’attività di preparazione del telegiornale, dall’elaborazione delle notizie alla messa in onda della diretta. Il prefetto Bruno ha quindi seguito i lavori dei giornalisti passo dopo passo, intrattenendosi dopo il tg a conversare a lungo, con l’editore Maduli e con il direttore Comito, evidenziando l’importanza della comunicazione e dell’informazione in un territorio delicato come quello calabrese.



Il prefetto ha quindi espresso il suo plauso ad una realtà editoriale nata a Vibo Valentia ma che è stata in grado di allargare sin da subito il suo raggio d’azione in tutta la Calabria, proiettandosi ad un futuro importante che vada oltre i confini regionali.



Esperto di emittenza televisiva, già con ruoli apicali negli apparati del Ministero delle Comunicazioni, Giovanni Bruno ha inteso rendersi conto “personalmente – ha detto – dei progressi compiuti quest’emittente sin dall’arrivo del Gruppo Pubbliemme”. Ha quindi espresso un plauso per l’attività svolta nel corso di questi primi mesi de LaC, esortando l’editore a continuare a credere ed investire nelle nuove tecnologie, nelle risorse umane e soprattutto nei giovani, ed augurando un roseo futuro alla redazione giornalistica dell’emittente.

