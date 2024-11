La Corte d’Appello di Reggio Calabria ha assolto con formula piena Maria Grazia Laganà accusata di falso ideologico e truffa ai danni del sistema sanitario

La Corte d’Appello di Reggio Calabria ha assolto con formula piena e “perché il fatto non sussiste”, l’ex parlamentare del Pd Maria Grazia Laganà, dall’accusa di falso ideologico e truffa ai danni del sistema sanitario. La corte di Reggio Calabria ha stabilito, annullando la sentenza emessa dal Tribunale di Locri, che Maria Grazia Laganà, quando in veste di direttore sanitario dell’ospedale di Locri, vistò alcune richieste relative all’acquisto di presidi sanitari urgenti, non commise alcun reato. La sentenza di secondo grado, rende giustizia alla vedova Fortugno dopo una condanna che la costrinse a non ricandidarsi al Parlamento e non entra nel merito del residuo reato di concorso in abuso d'ufficio perché lo stesso è stato prescritto.