I militari hanno rinvenuto lo stupefacente e il materiale per il confezionamento al termine di una perquisizione domiciliare

Nella serata di ieri i militari della Stazione Carabinieri di RC – Rione Modena, agli ordini del Masups Andrea Levi, hanno arrestato Carlo Carli, 34 anni, di Reggio Calabria poiché trovato in possesso di 537 grammi di sostanza stupefacente del tipo “marjiuana”, un bilancino elettronico di precisione, vario materiale per il confezionamento in dosi della sostanza stupefacente.

I militari hanno rinvenuto lo stupefacente al termine di una perquisizione che ha interessato l’abitazione dell’uomo. Lo stupefacente era occultato in un borsone di grosse dimensioni; i militari stanno continuando gli accertamenti di polizia giudiziaria per verificare se lo stupefacente era raccolto nel borsone come mero luogo di detenzione o se vi era la volontà, da parte del 34enne, di spostarlo e/o consegnarlo a terzi.

L’arresto è l’ennesimo intervento operativo posto in essere dal personale della Compagnia CC di Reggio Calabria diretta dal maggiore Mariano Giordano, su disposizione del Comando Provinciale CC di Reggio Calabria, per cercare di contrastare il fenomeno della detenzione e dello spaccio di sostanze stupefacenti nella città di Reggio Calabria. Carli è stato trattenuto nella camera di sicurezza della Stazione CC di Reggio Calabria – Rione Modena in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida.